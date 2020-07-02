iPhone'daki özellik Android'e geliyor

02 Temmuz 2020 Perşembe, 12:58

Son dönemde android'deki özelliklerin Apple'a gelmesine alışmıştık. Ancak görünen o ki bu sefer bu durum tersine döndü.

Zira The Verge'de yer alan habere göre, Apple kullanıcılarının bir süredir hayatını kolaylaştıran özelliğin bir benzeri için Google çalışmalara başladı.

Aynı habere göre, Apple’ın akıllı cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabilmesini sağlayan AirDrop teknolojisinin benzeri Android cihazlara geliyor.

Android'in sahibi olan Google 'Nearby Sharing' olarak adlandırılan bu özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

AirDrop ile benzer şekilde çalışan söz konusu özelliği kullandığınızda etraftaki Android cihazlar otomatik olarak taranıyor ve cihazı seçtiğinizde karşı tarafın onayı isteniyor.

Bu işlemin ardından eşleşme sağlanıyor ve iki Android cihaz arasında dosya paylaşımı başlıyor.

Beta aşamasında olan özelliğin önümüzdeki dönemde tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor.

Söz konusu yeni özelliğin Android 6.0 ve daha yeni sürümlerde çalışacağı da gelen ilk bilgiler arasında.

Kaynak: NTV