Irak, Trump hakkında yakalama kararı çıkardı
Irak Rusafa Soruşturma Mahkemesi tarafından, Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı. Neden olarak ise İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesi gösterildi.
Irak yargısı, Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı’nın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Rusafa Soruşturma Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Mühendis ve onun arkadaşlarının suikastini takip eden hâkim, Irak'ın 406'ıncı ceza yasasına göre ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı" ifadelerini kullanıldı.
ABD tarafından 3 Ocak 2020'de düzenlenen bir hava saldırısı sonucu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Mühendis, Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmüştü.
Söz konusu suikastin ardından Irak hükümeti olay hakkında soruşturma başlatmıştı.
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