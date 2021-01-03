İran'dan ABD'ye Kasım Süleymani göndermesi: Öcünü alacağız
İran Savunma Bakanı Amir Hatami, ABD'ye göndermede bulunarak, General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın intikamının alınacağını belirtti.
İran devlet haber ajansı IRNA bugün yayınladığı haberinde, İran Savunma Bakanı Amir Hatami’nin sözlerine yer verdi. Hatami, General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın intikamının alınacağını belirtti.
Hatami, Süleymani’nin ölümünün birinci yıl dönümü anma programında yaptığı konuşmada, İran’ın General Süleymani’nin kanından aldığı büyük intikamın, ABD güçlerini bölgenin dışına ittiğini kaydetti.
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