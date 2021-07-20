İran metrosunda elektrik kesintisi protestolara neden oldu

20 Temmuz 2021 Salı, 16:41

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Tahran metrosunda yaşanan elektrik kesintisi sonrası farklı duraklarda bekleyen binlerce kişinin "Kahrolsun İran rejimi" şeklinde slogan attığı görüldü.

Yaz aylarında sıcaklığın oldukça yüksek seyrettiği İran'da, yaşanan elektrik ve su kesintileri rejim karşıtı protestolara yol açıyor.

İran'da Arapların yoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle başlayan protestolar 5 gündür devam ediyor. Huzistan'da emniyet güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.