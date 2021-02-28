İran'da ikinci yerli aşı ilk insanlı deneyini gerçekleştirdi
İran, ikinci yerli aşısı "Razi Cov Pars"ın insan üzerindeki ilk denemesini yaptı
İran, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği ikinci yerli aşı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesini gerçekleştirdi.
İran'da 90 yıldır serum ve aşı üreten Razi kurumu tarafından geliştirilen Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesi Tahran'da Tarım Bakanı Kazım Havazi'nin katılımıyla yapıldı.
Razi Kurumu Başkanı Ali İshaki, bugün 2 kişiyle başlayan denemenin ilk aşamasında aşının 133 gönüllüye vurulacağını ve birinci dozun ardından vücuda enjekte edilen ikinci dozun 21 gün sonra uygulanacağını, burundan verilen dozun da 51 gün sonra verileceğini söyledi.
İran, ilk yerli aşısı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.
Bilim adamları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- Günde 5 saat yürüyerek 300 TL kazanıyorlar
- AKP'liler omuzdan indi, valilik yasak getirdi
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- Günde 5 saat yürüyerek 300 TL kazanıyorlar
- AKP'liler omuzdan indi, valilik yasak getirdi
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu