İran'da ''nükleer terör'' saldırısı
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Natanz Nükleer Tesisi’nde yaşanan kazayı “terör saldırısı” olarak nitelendirerek, “Uluslararası toplumdan ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan bu nükleer teröre tepki göstermelerini bekliyoruz” dedi.
İran’ın İsfahan kentinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi’nin elektrik dağıtım ağında sabah saatlerinde nedeni bilinmeyen bir kazanın meydana geldiği bildirilmişti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi yaptığı açıklamada, Natanz Nükleer Tesisi’nde bu sabah meydana gelen kazayı terör saldırısı olarak nitelendirerek, “Saldırıyı kınıyoruz. Uluslararası toplumdan ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan bu nükleer teröre tepki göstermelerini bekliyoruz” dedi.
“NÜKLEER GELİŞİMİMİZDEN RAHATSIZ OLANLARIN YENİLGİSİDİR”
Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik eylemi İran’ın nükleer gelişiminden rahatsız olanların yenilgisi olarak değerlendiren Salihi, “Bu eylem bizim nükleer gelişimimizden rahatsız olanların yenilgisidir. Yine bu eylem İran’ın acımasız yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerine karşı olanların başarısızlığıdır” ifadelerini kullandı.
“MÜZAKERELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”
İran’ın Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırıya vereceği cevabı saklı tutacağını belirten Salihi, “Bu saldırılara rağmen nükleer faaliyetlerimize ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerimize devam edeceğiz” dedi.
Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, kazanın neden kaynaklandığını araştırdıklarını belirtmiş, kazada herhangi bir yaralanmanın veya çevre kirliliğinin yaşanmadığını aktarmıştı. Ayrıca kazanın meydana geldiği tesiste dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla 10 kat daha fazla uranyum üretecek, 146 adet IR6 santrifüjleri ile uranyum zenginleştirmesine başlanmıştı.
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