İran’da son 24 saatte koronavirüsten 198 ölüm

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:05

İran’da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 198 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 13 bin 608’e çıktı. Ülkede 2 bin 500 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 267 bin 61’e ulaştığı açıklandı.