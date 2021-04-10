İran’dan kısıtlama kararı

10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:36

İran'da 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'ndan önce 20 Mart'ta 7 bin 540 olan vaka sayısı bugün 19 bin 666 olarak kaydedilirken 75'e düşen can kaybı da 193'e çıktı.

Bugünden itibaren yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde uygulanacak kısıtlamalar çerçevesinde fırın, market, kasap, hastane, eczane ve zaruri olan işletmeler dışındaki iş yerleri 10 gün boyunca kapalı olacak. Bu süre içinde restoranlar paket servis hizmeti verebilecek.

Kısıtlamalar çerçevesinde kırmızı kategorideki şehirlere giriş-çıkışlar yasak olacak. Araçların trafik plakalarının bağlı bulunduğu şehirden kırmızı kategorideki bir şehre gitmeleri halinde para cezası kesilecek.

Öte yandan akşam 22.00 ile sabah 04.00 saatleri arasındaki araçların trafiğe çıkış yasağı da sürecek. Yasak ihlali yapan araçlara yine 1 milyon tümen (300 Türk lirası) para cezası verilecek.

Kısıtlamaların ilk gününde başkentteki ticaretin can damarlarından Tahran Büyük Pazar'daki dükkanların kapalı olduğu görüldü. Büyük Pazar'ın yanı sıra başkentteki diğer çarşı pazarlarda da esnaf kepenk kapatırken, caddelerdeki trafiğin de normal zamanlara göre azaldığı dikkatleri çekti.