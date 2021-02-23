İran'dan Türkiye açıklamasına yalanlama
İran Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddialarını yalanladı.
İran Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirinin sorusu üzerine Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Zarif'in, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddediyor ve bu yöndeki politikasını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu iddia başka basın organları tarafından da kullanılmış ve sosyal medyada yayılmıştı.
O dönem Sputnik'le olan röportajında Zarif, "Suriye ve Irak’ta güçleri bulunan Türkiye’nin politikasının, kendi güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olmadığını, bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmış, Türkiye’de terör örgütleri nedeniyle mevcut olan, anlaşılabilir korkuların giderilmesi için en iyi yolun, başka ülkelerin topraklarına güçlerin sevk edilmesi değil, Suriye ve Irak ordusu güçlerinin sınır bölgelerine konuşlandırılması olduğunu kaydetmişti.
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