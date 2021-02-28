İrfan Can'dan kadro dışı bırakılan Caner için paylaşım!

Sarı-lacivertli ekibin Medipol Başakşehir'den transferi İrfan Can Kahveci, Instagram'dan Caner Erkin'le olan bir fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2021 Pazar, 11:10
İrfan Can'dan kadro dışı bırakılan Caner için paylaşım!
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Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına giden Fenerbahçe'de kritik maç öncesi Caner Erkin kafilede yer almamıştı.

Sarı-lacivertli ekibin Medipol Başakşehir'den transferi İrfan Can Kahveci, Instagram'dan Caner Erkin'le olan bir fotoğrafını paylaştı.

Caner Erkin de Fenerbahçe kadrosu açıklandıktan sonra sarı-lacivertli ekibin armasını öptüğü bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Caner Erkin'in yanı sıra Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar da yer almadı.


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