Irkçılık karşıtları otonomi ilan etti, Trump müdahale edeceğiz dedi

11 Haziran 2020 Perşembe, 13:07

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan ırkçılık karşıtı eylemler devam ediyor.

Seattle kentinde günlerdir süren şiddetli çatışmaların ardından polis, Capitol Hill bölgesinden çekildi. Polisin çekilmesinin ardından eylemciler bölgenin etrafına barikatlar kurarak otonomi ilan etti. “Capitol Hill Autonomous Zone” adını verdikleri bölgeye eylemciler kısaca “CHAZ” diyor.

Birgün'ün haberine göre, bölge girişindeki barikatlara “şimdi ABD’yi terkediyorsunuz”, “CHAZ’a hoş geldiniz” ve “Polissiz bölge” gibi yazılar yazan eylemciler, bölgede film gösterimleri, müzik dinletileri ve çeşitli atölyeler düzenliyorlar.

6 sokağı içine alan bölge için sosyal medyada birçok kullanıcı, toplum için her şeyin var olduğunu ifade ediyor.

Eylemcilerin, Seattle Polis Departmanı’nın dağıtılması, polisin silah, cop ve biber gazı gibi saldırı unsuru olan aletleri kullanmaması, çocuk cezaevlerinin boşaltılması, polislerin okullardan çıkarılması ve polis şiddetinin yerel düzeyde değil, federal düzeyde araştırılması gibi talepleri var.

TRUMP’TAN 'TERÖRİSTLER ELE GEÇİRDİ' AÇIKLAMASI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, sıklıkla eylemlere ordunun müdahale etmesi gerektiğini dile getiren Trump, Twitter hesabından bölgenin yerel teröristler tarafından ele geçirildiğini, yerel hükümetin derhal müdahale etmesi gerektiğini ve aksi takdirde orduyu bölgeye sokacağını söyledi.

Trump, Twitter paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: “Radikal solcu demokratlar tarafından yönetilen Seattle, yerel teröristlerin eline geçti. KANUN & DÜZEN”, "Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin”