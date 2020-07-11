İş umudu tükendi

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

TÜİK’in dün açıkladığı “İşgücü İstatistikleri, Nisan 2020” raporu, ülkedeki ekonomik krize eklenen Covid-19 salgının çalışma hayatını nasıl yıkıma uğrattığını bir kez daha gösterdi.

Nisan 2020’de, Nisan 2019’a kıyasla istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 585 bin kişi azalarak (yüzde 9.2) 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4.9 puanlık azalış ile yüzde 41.1 oldu. İşgücü de 3 milyon 13 bin kişi azalarak (yüzde 9.3) 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılma oranı 5.7 puanlık azalış ile yüzde 47.2 oldu.

Bunlara karşın işgücüne dahil olmayanların sayısı 4 milyon 72 bin artarak (yüzde 14.1) 32 milyon 932 bin kişiye çıktı. İşgücüne dahil olmayanlar kapsamında, “iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar” 2 milyon 285 binden 4 milyon 460 bine, bunun içindeki “iş bulma ümidi olmayanlar” ise 553 binden 1 milyon 310 bine yükseldi.

Bu kapsamda dikkat çekici bir diğer veri ise sayıları 3 milyon 939 binden 4 milyon 901 bine çıkan “çalışamaz halde”ki kişiler oldu.

‘HİZMETLER’ ÇÖKTÜ

Bütün bu veriler ışığında ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.2 puan azalışla yüzde 12.8 oldu.

Tarım dışı işsizlik de 0.1 puan azalışla yüzde 14.9. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki Mart 2020’ye göre 0.7 puan artarak yüzde 13.8 oldu.

Ayrıca Nisan 2020’de, tarımda çalışan 491 bin kişi azalarak 4 milyon 485 bin, sanayide çalışan 209 bin azalarak 5 milyon 344 bin, inşaatta çalışan 361 bin azalarak 1 milyon 250 bin ve hizmetlerde çalışan 1 milyon 524 bin azalarak 14 milyon 535 bin kişiye indi.