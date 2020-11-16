İşçiler görüşmelerin ardından karar verecek

16 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Tazminatlarını alamadıkları için aylardır eylemde olan Ermenek ve Somalı madenciler için bugün kritik.

Düzenleme yapılacağı sözü verilen işçiler bugün Manisa Valisi ile görüşecek. Alacaklarında hiçbir kayıp istemeyen işçiler, görüşmenin sonucuna göre Ankara’ya yürüyüş konusunda karar verecek.

Ermenek’te 18 işçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından kapatılan madendeki işçiler ile Soma’da güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle faaliyetine son verilen madendeki işçiler, hakları olan alacakları için günlerdir bekliyor.

İşçiler, Uyar Madencilik’ten hakları olan kıdem ve ihbar tazminatlarını alamadı. İşçilerin diğer başka alacakları da bulunuyor. Madencileri temsilen 4 kişi, geçen günlerde Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile İçişleri Bakan Yardımcısı’nın da aralarında bulunduğu yetkililer ile görüşmüştü.

Bu görüşmede işçilere sorularının çözüleceği sözü verildi. Ancak aradan geçen sürede yasal düzenleme yapılmadı. İşçiler o günden bu yana Manisa Gölmarmara’da bekliyor. Bir grup işçi de Ermenek’te eyleme devam ediyor. Son durum hakkında gazetemize bilgi veren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası uzmanı Kamil Kartal, “Yarın (bugün) öğleden sonra her şey belli olacak” dedi.

Bugün öğleden sonra Manisa Valisi ile görüşeceklerini dile getiren Kartal, “Bu görüşmenin sonucuna göre yürüyüşe devam mı edeceğiz, anlaşma mı sağlanacak belli olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyon çalışmalarını tamamlamış. Bize yasal düzenleme yapılacağı ve sorunun mutlaka çözüleceği söylendi. Meclis’teki ‘torba teklif’ içerisine madde ekleneceği iletildi. Ancak ayrıntısını bilmiyoruz. Yarın ne olduğunu öğreneceğiz. Vali, hem bizimle hem de Ankara ile de görüşecek. Sonucuna göre bakacağız” dedi.

Öte yandan işçilerin bu hafta Meclis’te görüşülecek olan torba yasaya işçilerle ilgili düzenlemenin de eklenebileceği belirtiliyor.