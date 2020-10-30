İşçilerden Erdoğan’a ‘ekmek’ yanıtı

30 Ekim 2020 Cuma, 05:30

AKP Bitlis Adilcevaz Belediyesi’nde çalışan kadrolu 85 işçi, son 6 aydır maaşlarını alamadığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı?” sorusunu hatırlatan Adilcevaz Belediyesi’nde çalışan işçiler, “Türkiye’de evine ekmek götüremeyen işçiler var. Çünkü maaşları ödenmiyor” diyerek yanıt verdi. Maaşını alamayan işçiler, konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de (CİMER) ilettiklerini ancak bir cevap alamadıklarını söyledi.

Belediye çalışanları, bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederek, “Son 6 aydır 85 kişinin maaşları ödenmiyor. Eve ekmek götüremiyoruz. Sürekli birilerinden borç alıyorum. Faturaları ödeyemediğim için çocuklarla karanlıkta oturuyoruz. Kirasını ödeyemeyen, evden çıkarılma korkusuyla yaşayan arkadaşlarım var. Belediye yönetimine ‘maaşlarımızı ödeyin’ dediğimizde, görev yerimizi değiştirmekle tehdit ediyorlar. Belediye AKP’li diye kimse bir şey yapmıyor. Müfettişler geliyor ama bizleri görmezden geliyorlar. Ülkede hak, hukuk kalmadı” ifadelerini kullandı.