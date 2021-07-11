Işın Karaca'dan takipçisine sert tepki

Ünlü şarkı Işın Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına "file dönmüşsün" yazan takipçisine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2021 Pazar, 15:27
Işın Karaca'dan takipçisine sert tepki
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Işın Karaca'nın Instagram hesabından son paylaştığı videoya gelen yorum, ünlü şarkıcıyı sinirlendirdi.

Karaca, geniş kesim etekli elbisesiyle yürüdüğü anları Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerinden biri "file dönmüşsün" dedi.

Takipçisine tepki gösteren Karaca ise, "Çamaşır suyu sponsorluğunda kalbini yıkattırmanı tavsiye ediyorum" diye yanıt verdi.


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