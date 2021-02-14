İSKİ dikkat diyerek uyardı
İSKİ, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da başlayan kar yağışı ve dondurucu soğuklarda su sayaç ve tesisatların korunması gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır" diyerek açıklandı.
İSKİ internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada;
"Önümüzdeki günlerde beklenen dondurucu soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. İstanbullulara önemle duyurulur" diyerek açıkladı.
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