İskoçya’da şampiyonluk kutlamalarında 28 kişi tutuklandı

09 Mart 2021 Salı, 09:37

İskoçya Birinci Futbol Ligi’nde 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Rangers’da, şampiyonluk kutlamalarına katılan taraftarlardan 28’i, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Daily Mail’de yer alan haberde ligde uzun bir aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Rangers’ın kutlamalarında binlerce taraftarın karantina kurallarını ihlal etmesine rağmen sadece 28 kişinin tutuklandığı belirtildi. Haberde İskoçya’daki birçok vatandaşın kutlamalara katılanların sayısına göre ceza alan kişi sayısının az olmasını eleştirdiği ve yetkilileri görevlerini yeterli düzeyde yapmamakla suçladığı ifade edildi.

BAŞBAKAN KINADI

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kutlamalara katılanları eleştirirken şu ifadeleri kullandı, ‘’ Rangers’ı kazandığı şampiyonluk için tebrik ediyorum. Bunun taraftarlar için ne kadar büyük bir anlama geldiğini biliyor ve anlıyorum. Ancak şu anda kalabalık ortamlarda bir araya gelmek hayati riskler taşıyor. Bu yapılan diğer insanların da hayatını etkileyebilir. Başkalarının hayatını önemseyenler evlerine gider. Geçen yıl herkes çok fazla fedakârlık yaptı ve bu, tüm ülke için haksızlık. ‘’