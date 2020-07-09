İşkur’un açıkladığı mayıs rakamları, işsizlik sorununun büyümeye devam ettiğini gösteriyor

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) haziran ayıyla ilgili “Aylık İstatistik Bülteni”, ülkenin büyük sorunu olan işsizliğin Covid-19 salgınında daha da ağırlaştığını bir kez daha ortaya koydu. Bu kapsamda işten atılanların işsizlik ödeneği almak için İŞKUR’a yaptığı başvurular, özellikle dikkat çekiyor. Çünkü salgın nedeniyle 17 Nisan’da başlayan ve halen süren “işten çıkarma yasağı”na rağmen bu başvurular her geçen gün artıyor.

248 BİNİ KADIN

- Mayısta 108 bin 814 kişi daha işsizlik ödeneği almak için başvurdu. Ancak bu kişilerin 10 bin 18’i bu ödeneği almaya hak kazandı. Ayrıca nisan ve mayıs aylarında, toplamda ödenek almak için 417 bin 782 kişi başvururken, 79 bin 365 kişi almaya hak hazandı.

- Yılın ilk 5 ayında ise başvuru yapan kişi sayısı 919 bin 978’e, hak eden kişi sayısı 391 bin 100’e ulaştı. Başvuranlardan 671 bin 827 kişi erkek, 248 bin 151 kişi kadınlardan oluştu. Hak edenlerin de 217 bin 786’sı erkek, 101 bin 314’ü kadın çalışanlar.

- Yine aylık bültene göre işverenlerin işçi taleplerini gösteren “açık iş” sayısı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22.1 azalarak 118 bin 280’e indi. Açık iş sayısı, yılın ilk 6 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30.2 azalarak 751 bin 192 oldu.

KAMUDA YÜKSELDİ

- Ayrıca yılın ilk 6 ayında, açık iş sayısı özelde yüzde 31.8 düşerek 727 bin 611’e inerken kamuda yüzde 162.5 artarak 23 bin 581 oldu.

- “İşe yerleştirme” ise haziran ayında yüzde 42.4 azalarak 67 bin 832 kişiye, ilk 6 ayda da yüzde 44.2 azalarak 384 bin 150 kişiye düştü.

- İşe yerleştirmeye cinsiyet açısından bakınca ilk 6 ayda işe yerleştirilen kadın sayısı yüzde 40.9 düşerek 133 bin 292, erkek sayısı yüzde 45.8 azalarak 250 bin 858 oldu.