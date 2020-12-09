İSO’nun ihracat iklimi endeksi kasımda 48.9’a geriledi

09 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Endeks ihracatçıların talep koşullarında son beş aydır ilk kez bozulmaya işaret etti. Endeks nisanda gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19.1’in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek temmuzda 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıkmış, 53’e yükselmişti.

Ancak ağustosta 52.4’e, eylülde 51.9’a gerilemiş, ekimde ise 51.2 olmuştu.

İKİNCİ DALGA ETKİSİ

İSO’dan yapılan açıklamada, “İhracat iklimindeki bozulma, büyük ölçüde Covid-19 salgınının ikinci dalgasının yeniden kısıtlamalara yol açtığı Avrupa’daki gerilemeden kaynaklandı” denildi.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Kasım ayında Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarında farklı eğilimler gözlendi. İkinci dalga nedeniyle Avrupa’nın büyük bölümünde talep koşulları zayıfladı. Öte yandan, güçlü iyileşmenin devam ettiği ABD, anket kapsamında takip edilen tüm ülkeler arasında en yüksek oranlı büyümeyi gerçekleştirdi. İmalatçılar, Avrupa’daki otoritelerin virüs konusunda kontrolü hızlı bir şekilde ele geçirmelerini ve ekonomilerin hızlı bir şekilde yeniden açılmasını umut ediyor olacak” yorumunu yaptı.