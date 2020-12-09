İSO’nun ihracat iklimi endeksi kasımda 48.9’a geriledi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi, temmuzdan beri ilk kez 50 olan eşik değerin altına inerek kasımda 48.9’a geriledi.
Endeks ihracatçıların talep koşullarında son beş aydır ilk kez bozulmaya işaret etti. Endeks nisanda gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19.1’in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek temmuzda 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıkmış, 53’e yükselmişti.
Ancak ağustosta 52.4’e, eylülde 51.9’a gerilemiş, ekimde ise 51.2 olmuştu.
İKİNCİ DALGA ETKİSİ
İSO’dan yapılan açıklamada, “İhracat iklimindeki bozulma, büyük ölçüde Covid-19 salgınının ikinci dalgasının yeniden kısıtlamalara yol açtığı Avrupa’daki gerilemeden kaynaklandı” denildi.
IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Kasım ayında Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarında farklı eğilimler gözlendi. İkinci dalga nedeniyle Avrupa’nın büyük bölümünde talep koşulları zayıfladı. Öte yandan, güçlü iyileşmenin devam ettiği ABD, anket kapsamında takip edilen tüm ülkeler arasında en yüksek oranlı büyümeyi gerçekleştirdi. İmalatçılar, Avrupa’daki otoritelerin virüs konusunda kontrolü hızlı bir şekilde ele geçirmelerini ve ekonomilerin hızlı bir şekilde yeniden açılmasını umut ediyor olacak” yorumunu yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Tartışma yaratan fotoğrafa ilişkin ilk açıklama
Video Haberler
- Bodrumlulardan 'koronavirüs' çağrısı: Gelmeyin
- İnsanlığın bittiği an! Oracıkta can verdi
- Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi
- Yetkililer skandal olayın görüntülerini paylaştı
- Güzellik kraliçeleri ölümden böyle döndü
- Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
- Sosyal medyada paylaşıldı! Erdoğan'a videolu mesaj
- Yurttaşlar görüntüledi... Kedi tilkiyi böyle kovaladı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Tartışma yaratan fotoğrafa ilişkin ilk açıklama