İspanyollar duyurdu Real Madrid'in hedefi Cristiano Ronaldo

24 Mart 2021 Çarşamba, 14:11

AS gazetesinde yer alan haberde, Madrid ekibinin Benzema, Bale ve Ronaldo üçlüsünü tekrar bir araya getirmek istediği ifade edildi.

Bugün 2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Galler’de Gareth Bale, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında gelecek sezon Real Madrid’e dönmek istediğini söyledi. Galli oyuncu, “Bu yıl Tottenham’a gelme sebebim her şeyden önce futbol oynamayı istememdi. Euro 2020 öncesinde formda olmak istedim. Planım, sezon sonunda Tottenham’dan ayrılarak Madrid’e dönmek ve kontratımın sonuna kadar orada oynamak.” ifadelerini kullandı.

GELECEĞE DÖNÜŞ

As gazetesinin bugünkü kapağında ‘Geleceğe Dönüş’ başlığıyla verilen haberde, Madrid’in Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Harry Kane ile ilgilendiği ifade edildi. Ancak pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik sorunların büyümesini istemeyen Madrid yönetiminin yüksek bonservis bedellerinden uzak durmak istediği kaydedildi. Bu nedenle Ronaldo için Juventus’a 25 milyon avro önerilmesinin planlandığı belirtildi.

MADRİD’E DÖNEBİLİR

Marca’da yer alan bir diğer habere göre Cristiano Ronaldo, Juventus sonrasında Real Madrid’e dönmeye sıcak bakıyor. Portekizli oyuncunun dönüşü için Zidane, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplatışında açık kapı bırakmıştı. Karim Benzema da kulüple yeni sözleşme imzalamak ve Ronaldo ile tekrar oynamak istediğini söylemişti.