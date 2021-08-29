İsrail'den üçüncü doz aşı kararı
İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 12 yaş üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.
Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, 12 yaş üzeri kişilere Kovid-19 aşısının üçüncü dozu vurulmaya başlanacak.
Üçüncü dozu olmak isteyen kişilerde ikinci dozu en az 5 ay önce alması şartı aranıyor.
Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 24 Ağustos'ta 30 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.
2 milyona yakın kişiye üçüncü doz aşı yapıldı
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 5 milyon 951 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 468 bin kişiye ikinci, 1 milyon 962 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.
Öte yandan ülkede 6 bin 958 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 1 milyon 46 bini aştı.
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