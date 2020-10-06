İsrailli üst düzey hahamlar ve büyükelçi Friedman'dan Trump'a özel 'şifa duası'
İsrail’de görevli iki baş haham ve ABD'nin İsrail büyükelçisi David Friedman, ABD Başkanı Donald Trump’ın tamamen sağlığına kavuşması için dua ettiler.
İsrail'deki en üst düzey Yahudi din adamları, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve ABD Büyükelçiliğini şehre taşıyan Trump'a destek amacıyla bir tür şifa ayini gerçekleştirdi.
Yahudiler için yeryüzündeki en kutsal mekanlardan biri olarak kabul edilen Ağlama Duvarının hahamı Shmuel Rabinovitch ayinde, "Atalarımız İbrahim, İshak, Yakup, Musa, Harun, Davut ve Süleyman'ı kutsayan Tanrı, Fred'in oğlu Donald'a John'a şifa göndersin" dedi.
Ayinde, ülkedeki en yüksek iki dini otorite olarak kabul edilen Sefarad ve Aşkenaz baş hahamlarının yanı sıra, ABD büyükelçisi David Friedman'ın da hazır bulundu.
TRUMP YİNE MASKESİZ
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, üç gün boyunca Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu. Trump, Marine One adlı başkanlık helikopteriyle Beyaz Saray'a varır varmaz, daha önce pek çok kez tartışmalara konu olan tavrını sürdürdü ve maskesini çıkararak poz verdi. Demokrat aday Joe Biden ise Trump'ı, topluma yanlış mesaj vermekle suçladı.
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