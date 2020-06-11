İşsizlik Sigortası Fonu, 127.3 milyar liraya düştü

11 Haziran 2020 Perşembe, 10:14

Koronavirüs salgını nedeniyle daha etkin uygulanmaya başlayan kısa çalışma ödeneğiyle İşsizlik Sigortası Fonu’nda gerileme sürdü. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Fonu aylık basın bültenine göre, Mayıs 2020 sonu itibariyle, Fonun toplam varlığı 127 milyar 335 milyon TL olarak gerçekleşti. Fonun nisan ayı sonundaki varlığı 133 milyar 223 milyon TL düzeyindeydi.

Mayıs sonu itibariyle Fonun maddi ve mali varlığının; yüzde 79,13'ü tahvil ve yüzde 20,87'si mevduattan oluşuyor. 2020 Mart sonu itibariyle Fonun maddi ve mali varlığının; yüzde 91,61’i tahvil ve yüzde 8,39’u mevduattan oluşuyordu.

Dünya gazetesinin haberine göre, mayıs ayında önceki dönemden devam edenler ile birlikte 530 bin kişiye işsizlik sigortası toplam 656 milyon 40 bin TL işsizlik sigortası ödemesi yapıldı. Mayıs ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 3 milyon 91 bin kişi için yapılan kısa çalışma ödeme miktarı 5 milyar 155 milyon TL oldu. Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerinde 1 milyon 358 bin kişi nakdi ücret desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda toplam 1 milyar 702 bin TL ödeme yapıldı.