İstanbul Adalet Sarayı'nda asılan cinsiyetçi afişlere tepki

08 Haziran 2020 Pazartesi, 21:47

Feminist Avukat Kübra Ekmen, İstanbul Adalet Sarayı'na sosyal mesafenin korunması için asılan afişlerin cinsiyetçi olması nedeniyle tepki gösterdi. Asılan afişlerde, erkek bireylerin bacaklarını yayarak oturması, kadın bireylerin ise ürkek ve utangaç bir şekilde simgelenmesi tepkilere neden oldu.

Paylaşımında Adalet Bakanlığı'nı etiketleyen Avukat Ekmen, "Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu sizi ilgilendirmiyor mu yoksa?" diyerek tepki gösterdi. Asılan cinsiyetçi afişlerin toplatılması için çağrıda bulunan avukat, Adalet Bakanlığı'na şu tepkiyi verdi:

"Adliyelerde böyle afişler asıldığından haberiniz var mi?Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu sizi ilgilendirmiyor mu yoksa? Kadınların ürkek ve utangaç; erkeklerin de özgüvenli işgalciler olarak grafikleştirilmesini kabul etmiyoruz! Bu afişler derhal toplatılsın."