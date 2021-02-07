İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, %44,55'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2021 Pazar, 09:58
İstanbul barajlarında son durum
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi etkili olan yağışlı havayla birlikte artarak 7 Şubat itibariyle %44,55 oldu.

İSKİ'nin Twitter hesabından yayınlanan duyuruda, "6 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 740 bin metreküp 7 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,55" denildi.



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