İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, %44,55'e yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi etkili olan yağışlı havayla birlikte artarak 7 Şubat itibariyle %44,55 oldu.
İSKİ'nin Twitter hesabından yayınlanan duyuruda, "6 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 740 bin metreküp 7 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,55" denildi.
6 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 740 bin metreküp— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 7, 2021
7 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,55 pic.twitter.com/hLbJr17yvK
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