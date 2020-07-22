İstanbul BBSK'da imza günü

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:59

2020-2021 sezonunda TVF 1. Ligi’nde mücadele edecek olan İBBSK, kadrosuna 9 yeni ismi dahil etti.

Başantrenör Erdim Berber’in çalıştıracağı İBBSK Kadın Voleybol Takımı, Mardin Başakspor’dan Defne Tokal, Kuzeyboru’dan Neslişah Durgun, İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan Aleyna Vence, Beylikdüzü’nden Buse Çetin, THY’den Ayşe Çürük, Göztepe’den Nurten Yalaz ve Melis Katipoğlu, Fenerbahçe’den Sabire Karacaova, Merinos’tan Pelin Beydüz’le sözleşme imzaladı. Ayrıca geçen yılki kadroda yer alan Selen Değirmencioğlu, Elif Altınay, Buse Çelik ve Melek Erbuğa ile de sözleşme yenilendi.

İBBSK’nın Cebeci Spor Kompleksi’ndeki imza törenine Kulüp Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu, Başkan Vekili Şirin Mine Kılıç, Voleybol Şube Sorumlusu Tuncay Yılmaz ve Genel Müdür Murat Beytekin katıldı.

"21 BRANŞTA TÜRK SPORUNA HİZMET VERİYORUZ"

Kulüp Başkanı Fatih Keleş, İstanbul BBSK’nın Türk sporuna büyük bir katkı sağladığını belirterek, “21 branşta, Türk sporuna hizmet eden kulübümüz, toplumun her katmanında olduğu gibi sporda da kadın-erkek eşitliğini savunmaktadır. Bu bağlamda güçlü bir kadın voleybol takımı oluşturduk. Her branşta olduğu gibi voleybolda da yetiştirici ve yarışmacı kimliğimizle sahalarda olacağız. Öncelikli hedefimiz voleybolseverlere keyif maçlar izlettirebilmek, İstanbullu sporseverlerin beğenisini kazanmak ve milli takımlarımıza yeni sporcular armağan etmek” dedi.

İmza töreni sonrası İstanbul BBSK Kadın Voleybol Takımı ilk antrenmanını yaptı.