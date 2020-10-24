İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda bu hafta

24 Ekim 2020 Cumartesi, 15:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu hafta "Melek", "Mustafa Kemal'le Bin Gün: Latife", "Allahaısmarladık Cumhuriyet", "Kırmızı'nın Hayali", "Geçit", "Tatlı Rüyalar", "Zehir", "Kısraklı Kadın", "Düğüm", "Anneme Artık Dur Lazım", "Cadı Avı" oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

Sahnelenecek oyunlar:

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Aktris Melek Kobra’nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan "Melek", kısacık bir ömre sığdırılan büyük aşk ve acılara tanıklık ederken; 1930’ların sanat hayatının içinde bir primadonnanın uyuşturucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnızlığa sürüklenişini anlatıyor.

Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği oyunda Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilecek.

Fatih Reşat Nuri Sahnesi

Tiyatro Ayna’nın oyunu "Mustafa Kemal'le Bin Gün: Latife", 29 Ekim 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Tatavla Sahne’nin oyunu "Allahaısmarladık Cumhuriyet", 31 Ekim 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Kağıthane Sadabad Sahnesi

Pat Atölye’nin çocuk oyunu "Kırmızı'nın Hayali", 1 Kasım 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde izlenebilecek

Gaziosmanpaşa Sahnesi

"Geçit": Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir.

Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 farklı sanatçı ekibi yer alıyor. İlk ekipte Gürol Güngör ve Hasip Tuz, 2. ekipte Emre Narcı ve Müslüm Tamer rol alıyor. Oyun, 27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde izlenebilecek.

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi

Fabrika Sanat’ın çocuk oyunu "Tatlı Rüyalar", 1 Kasım 2020 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde izlenebilecek.

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

"Zehir": Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Günlük sohbetle başlayan buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda’da oynanmasının ardından çeşitli dillere çevrilmiş; Amerika, İngiltere gibi ülkelerdeki tiyatrolarda sahnelenmiştir.

Lot Vekemans’ın yazdığı oyunu Şaban Ol çevirdi. Oyunda Covid-19 tedbirleri kapsamında iki farklı sanatçı ekibi yer alıyor. İlk ekipte Sevinç Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu, 2. ekipte Aslıhan Kandemir ve Eraslan Sağlam rol alıyor. Oyun, 27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde izlenebilecek.

Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

"Kısraklı Kadın" (Yeni Oyun): Oyun, Londra’da bir hastanede bebek bekleyen bir kadının rüya ile gerçek, terkettigi Anadolu topraklarıyla Batı arasında bocalamalarını anlatıyor. Daha önce İngiltere, Almanya, İsveç ve Hollanda’da sahnelenen "Kısraklı Kadın", Türkiye'deki seyirciyle ilk kez buluşacak.

Leyla Nazlı’nın yazdığı Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda Elçin Atamgüç, Pervin Bağdat, Gökçer Genç, Eylül Soğukçay rol alıyor. Oyun, 27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde izlenebilecek.

Ümraniye Sahnesi

Bodrum Deneme Sahnesi’nin oyunu "Düğüm", 27 Ekim 2020 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

Kedi Sahne Sanatları’nın oyunu "Anneme Artık Dur Lazım", 29 Ekim 2020 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun oyunu "Cadı Avı", 31 Ekim 2020 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

COVID-19 TEDBİRLERİ

İBB Şehir Tiyatroları Covid-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 23.06.2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak gereken önlemleri aldı. Kontrollü normalleştirme süreci için tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sahnelenecek oyunlar yeni şartlara göre yeniden seçildi.

Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde yüzde 50 doluluk olacak şekilde planlandı.

Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek.

Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek.

Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak şekilde ayarlandı.

Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak.

Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açılacak. Seyircilerimizin kademeli bir şekilde salona giriş yapmalarını sağlayacağız. Oyun sonrası çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılacak, izleyicilerimizin binalarımızdan çıkışları daha hızlı gerçekleştirilecek.

Oyundan 1 gün sonra, seyircilerin, sanatçıların ve teknik ekipte görevlilerinin kullandıkları alanlarda detaylı temizlik çalışması yapılacak ve dezenfekte makinesi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek.