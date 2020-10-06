İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat!

06 Ekim 2020 Salı, 13:17

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde aniden düşeceğini belirten uzmanlar, perşembe ve cuma günü İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceği vurgulandı.