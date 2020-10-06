İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat!
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Uzmanlar önümüzdeki günlerde aniden hava sıcaklığının düşeceğini belirterek, perşembe ve cuma günü İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde aniden düşeceğini belirten uzmanlar, perşembe ve cuma günü İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.
Önümüzdeki günlerde yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceği vurgulandı.
En Çok Okunan Haberler
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Menemene büyük zam
- Didim'in altın arazisi Acun için mi hazırlanıyor?
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması
Video Haberler
- Süleyman Soylu'nun gözyaşları
- Esra Erol'da yine rezalet! Konuktan şoke eden sözler
- Acil serviste koronavirüs paniği!
- İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Koronavirüsü hiçe saydılar! 545 bin lira ceza kesildi
- Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler
- İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
- Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...
- İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
En Çok Okunan Haberler
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Menemene büyük zam
- Didim'in altın arazisi Acun için mi hazırlanıyor?
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması