İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat!

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Uzmanlar önümüzdeki günlerde aniden hava sıcaklığının düşeceğini belirterek, perşembe ve cuma günü İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2020 Salı, 13:17
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde aniden düşeceğini belirten uzmanlar, perşembe ve cuma günü İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceği vurgulandı.


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