İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonları! 49 gözaltı kararı

07 Ekim 2020 Çarşamba, 10:24

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu aralarında doktor, öğretmen, hemşire, polis gibi görevde bulunan 8 kamu görevlisi toplam 24 kişi tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Adana yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana´ya getirileceği bildirildi.

2009 KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVI SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2009'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı oldukları ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işledikleri şüphesiyle 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, şüphelilerden 5'inin şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.

BAKANLIK YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bakanlıklar merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 3’ü aktif, 2’si emekli, 12’si daha önce meslekten ihraç edilmiş toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bakanlıklar merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları ve/veya Bank Asya'da örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda hesap artışı yaparak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil oldukları anlaşılan 3’ü aktif, 2’si emekli, 12’si daha önce meslekten ihraç edilmiş toplam 17 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.