İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü Turnuvası sürüyor

İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü Turnuvası tüm heyecanıyla sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 18:56
İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü Turnuvası sürüyor
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Kulüp başkanı Ramazan Hakan YILMAZ İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübünde   düzenlenen 18 yaş Yaz Kupası Türkiye 3.serisine  katılan tüm 

Sporculara bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emek veren turnuva hakemlerine  

Başhakem   Sayın: Gökçe SÜMER’e

Turnuva kule ve  gözlemci hakemleri olan 

Sayın: Bahar ACAR 

Sayın: Necla AKSU 

Sayın :Yusuf BAĞCI ya 

Turnuva hemşiresi 

Sayın: Necla AKSU ya  ve İTESK personeline teşekkür etti. 

Bu turnuvaya 

44 ERKEK 23 KADIN

14 ÇİFT ERKEK TAKIMI

10 ÇİFT BAYAN TAKIMI katılım sağladı, diyerek 

 böyle turnuvaların baş mimarı sporcular  antrenörleridir  ailelerdir dedikten sonra destek verenler

 yani sizlersiniz diyerek onlara kocaman bir alkış aldı.

TURNUVANIN KÜRSÜSÜNE ÇIKMAYI HAK ETMİŞ SPORCULARI ANONS ETMEKTEN ONURLUYUM diyerek TURNUVA ŞAMPİYON VE FİNALİSTLERİNİ AÇIKLADI.

İSTANBUL TENİS EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 18 YAŞ YAZ KUPASI TÜRKİYE 3 SERİSİ

Tek Erkekler Finalist Berk Turan Engin (ENKA)

Tek Erkekler Şampiyon   Ali Göncü (TED)

Tek Kadınlar Finalist   Yaren Özgen (ENKA)

Tek Kadınlar Şampiyon   Deniz Turan (ENKA)

Çift Erkekler ŞAMPİYON

ALİ GÖNCÜ (TED)

BERK TURAN ERGİN (ENKA)  

Çift Erkekler FİNALİST

EGE ALTAŞ (GD)

DOĞAN CAN SİPAHİOĞLU (ADANA ATLI )

Çift Kadınlar ŞAMPİYON

NEHİR KARAGÖZ (AVRUPA YAKASI )

DENİZ TURAN (ENKA)        

Çift Kadınlar FİNALİST

YAREN ÖZEN (ENKA)

IRMAK BUDAK (GD)                                                                            


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