İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü Turnuvası sürüyor
İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü Turnuvası tüm heyecanıyla sürüyor.
Kulüp başkanı Ramazan Hakan YILMAZ İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübünde düzenlenen 18 yaş Yaz Kupası Türkiye 3.serisine katılan tüm
Sporculara bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emek veren turnuva hakemlerine
Başhakem Sayın: Gökçe SÜMER’e
Turnuva kule ve gözlemci hakemleri olan
Sayın: Bahar ACAR
Sayın: Necla AKSU
Sayın :Yusuf BAĞCI ya
Turnuva hemşiresi
Sayın: Necla AKSU ya ve İTESK personeline teşekkür etti.
Bu turnuvaya
44 ERKEK 23 KADIN
14 ÇİFT ERKEK TAKIMI
10 ÇİFT BAYAN TAKIMI katılım sağladı, diyerek
böyle turnuvaların baş mimarı sporcular antrenörleridir ailelerdir dedikten sonra destek verenler
yani sizlersiniz diyerek onlara kocaman bir alkış aldı.
TURNUVANIN KÜRSÜSÜNE ÇIKMAYI HAK ETMİŞ SPORCULARI ANONS ETMEKTEN ONURLUYUM diyerek TURNUVA ŞAMPİYON VE FİNALİSTLERİNİ AÇIKLADI.
İSTANBUL TENİS EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 18 YAŞ YAZ KUPASI TÜRKİYE 3 SERİSİ
Tek Erkekler Finalist Berk Turan Engin (ENKA)
Tek Erkekler Şampiyon Ali Göncü (TED)
Tek Kadınlar Finalist Yaren Özgen (ENKA)
Tek Kadınlar Şampiyon Deniz Turan (ENKA)
Çift Erkekler ŞAMPİYON
ALİ GÖNCÜ (TED)
BERK TURAN ERGİN (ENKA)
Çift Erkekler FİNALİST
EGE ALTAŞ (GD)
DOĞAN CAN SİPAHİOĞLU (ADANA ATLI )
Çift Kadınlar ŞAMPİYON
NEHİR KARAGÖZ (AVRUPA YAKASI )
DENİZ TURAN (ENKA)
Çift Kadınlar FİNALİST
YAREN ÖZEN (ENKA)
IRMAK BUDAK (GD)
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