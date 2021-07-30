İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü Turnuvası sürüyor

30 Temmuz 2021 Cuma, 18:56

Kulüp başkanı Ramazan Hakan YILMAZ İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübünde düzenlenen 18 yaş Yaz Kupası Türkiye 3.serisine katılan tüm

Sporculara bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emek veren turnuva hakemlerine

Başhakem Sayın: Gökçe SÜMER’e

Turnuva kule ve gözlemci hakemleri olan

Sayın: Bahar ACAR

Sayın: Necla AKSU

Sayın :Yusuf BAĞCI ya

Turnuva hemşiresi

Sayın: Necla AKSU ya ve İTESK personeline teşekkür etti.

Bu turnuvaya

44 ERKEK 23 KADIN

14 ÇİFT ERKEK TAKIMI

10 ÇİFT BAYAN TAKIMI katılım sağladı, diyerek

böyle turnuvaların baş mimarı sporcular antrenörleridir ailelerdir dedikten sonra destek verenler

yani sizlersiniz diyerek onlara kocaman bir alkış aldı.

TURNUVANIN KÜRSÜSÜNE ÇIKMAYI HAK ETMİŞ SPORCULARI ANONS ETMEKTEN ONURLUYUM diyerek TURNUVA ŞAMPİYON VE FİNALİSTLERİNİ AÇIKLADI.

İSTANBUL TENİS EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 18 YAŞ YAZ KUPASI TÜRKİYE 3 SERİSİ

Tek Erkekler Finalist Berk Turan Engin (ENKA)

Tek Erkekler Şampiyon Ali Göncü (TED)

Tek Kadınlar Finalist Yaren Özgen (ENKA)

Tek Kadınlar Şampiyon Deniz Turan (ENKA)

Çift Erkekler ŞAMPİYON

ALİ GÖNCÜ (TED)

BERK TURAN ERGİN (ENKA)

Çift Erkekler FİNALİST

EGE ALTAŞ (GD)

DOĞAN CAN SİPAHİOĞLU (ADANA ATLI )

Çift Kadınlar ŞAMPİYON

NEHİR KARAGÖZ (AVRUPA YAKASI )

DENİZ TURAN (ENKA)

Çift Kadınlar FİNALİST

YAREN ÖZEN (ENKA)

IRMAK BUDAK (GD)