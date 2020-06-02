İstanbul Valiliği'nden ’Grup Yorum’ konseri açıklaması

02 Haziran 2020 Salı, 08:44

İstanbul Valiliği, 9 Ağustos Pazar günü Yenikapı miting alanında yapılacak Grup Yorum konserine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı’nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir" ifadesi kullanıldı.



Türkiye'deki protest müziğin öncüsü olan ve Türkiye'deki birçok dilde müzik yapan Grup Yorum, Twitter adresinden, "Geliyoruz zincirleri kıra kıra" diyerek konser duyurusu yapmıştı.







