İstanbul Valiliği'nden 'turuncu' uyarı!

07 Ekim 2020 Çarşamba, 17:53

Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların, yarın saat 09.00'dan itibaren başlayarak, etkisini cuma günü 03.00'e kadar sürdürmesi bekleniyor.

Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'nın batı ilçelerinde beklenen yağışların şiddetli olacağı ve bu yerlerde dolu görülme ihtimaline karşı da turuncu kodla uyarı yapıldı.

YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Yarın sağanak yağışa dikkat. Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım'' ifadelerini kullandı.

'TURUNCU UYARI NE DEMEK'

Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.