İstanbul Valiliği'nden uyarı

11 Mart 2021 Perşembe, 08:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği duyurulmuştu. Genel müdürlüğün ardından İstanbul Valiliği'nden de önemli bir uyarı geldi.

Valilik, Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiği, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 11 Mart Perşembe günü kuvvetli yağış ve rüzgâr bekleniyor.

İstanbul'daki sağanağın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla 40-70 km/saat beraber etkili 15-25 kg/m2 olması bekleniyor.

Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgârın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"AYNI GÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR"

Açıklamada ayrıca Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına beklendiği kaydedilirken, "Batı Karadeniz'de rüzgârın; yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Deniz'inde rüzgârın; yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.