İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'denetim' açıklaması

03 Mart 2021 Çarşamba, 23:42

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı iki paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, Yeni Dinamik Denetim Modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz. Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak. Hedef, mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak."

Değerli Hemşehrilerim,



Yeni #DinamikDenetimModeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz.



Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak.



??Hedef ??Mavi Kategoriye el birliğiyle ulaşmak. pic.twitter.com/CqnCvtzje4 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 3, 2021

"Kıymetli İstanbullular, İl müdürlerimizle yeni dönemde yapacağımız denetimleri planladık. Hepimiz sahadayız. Bütün işyeri ve çalışanlarımıza mavi kategoriye nasıl ulaşabileceğimizi hep birlikte anlatacağız Denetimlerimiz İstanbul için, sağlığımız için. Tam isabet #HedefMaviKategoriMavi"