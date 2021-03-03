İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'denetim' açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı iki paylaşımda, şunları kaydetti:
"Değerli hemşehrilerim, Yeni Dinamik Denetim Modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz. Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak. Hedef, mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak."
Değerli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 3, 2021
Yeni #DinamikDenetimModeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz.
Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak.
??Hedef ??Mavi Kategoriye el birliğiyle ulaşmak. pic.twitter.com/CqnCvtzje4
"Kıymetli İstanbullular, İl müdürlerimizle yeni dönemde yapacağımız denetimleri planladık. Hepimiz sahadayız. Bütün işyeri ve çalışanlarımıza mavi kategoriye nasıl ulaşabileceğimizi hep birlikte anlatacağız Denetimlerimiz İstanbul için, sağlığımız için. Tam isabet #HedefMaviKategoriMavi"
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 3, 2021
İl müdürlerimizle yeni dönemde yapacağımız denetimleri planladık.
Hepimiz sahadayız.
Bütün işyeri ve çalışanlarımıza mavi kategoriye nasıl ulaşabileceğimizi hep birlikte anlatacağız
Denetimlerimiz İstanbul için, sağlığımız için.
?? #HedefMaviKategori?? pic.twitter.com/M9hQSZzJ0A
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