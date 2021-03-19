İstanbul ve Ankara'da HDP'li ilçe başkanlarına gözaltı
İstanbul ve Ankara'da HDP'lilere dönük polis operasyonlarında çok sayıda HDP yöneticisi ve İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı. İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları ve 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında düzenlenen polis baskınında HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda aralarında, Beşiktaş HDP Eş Başkanı ve Kağıthane HDP Eş Başkanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da ise sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen İHD'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı. HDP Ankara Kadın Meclisi Sözcüsü Zeyno Bayramoğlu, Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Özkan, HDP Eskişehir İl Eşbaşkanı Şükriye Ercan, Hüseyin Gevher ve Betül Koca gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el koyuldu.
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