İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu düzenlendi
İstanbul'da 8 ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00'da 8 ilçede önceden belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 22 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyona, özel harekât polis, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.
Öte yandan, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cemiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katına ve Şişli Kuştepe Mahallesi Hudud Sokak'ta bulunan bir gecekondu olmak üzere 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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