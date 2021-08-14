İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı
İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Cemevine yönelik dün gece saatlerinde yapıldığı belirtilen saldırıyı Tahir Aslandaş, Facebook hesabı üzerinden duyurdu.
Aslandaş, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu gece İstanbul/Pendik'te Ali Baba Sultan Cemevi'nin arka penceresi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılarak cemevine saldırı yapışmıştır.
Aslandaş, saldırıyla ilgili gereken araştırma ve incelemenin yapıldığını belirtti.
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