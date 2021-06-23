İstanbul'da çifte cinayet
Sokakta kız arkadaşıyla birlikte yürüyen Gökhan Denli, silahlı saldırıya uğradı. Denli olay yerinde hayatını kaybederken, arabaya bindirilip kaçırılan kız arkadaşı da öldürüldü.
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İstanbul Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’de meydana gelen olayda, iki otomobil içerisinde gelen şüpheliler sokakta yürüyen Gökhan Denli'ye saldırdı. Bıçaklanan Denli, ardından kurşun yağmuruna tutuldu. Denliyi öldüren zanlılar, kız arkadaşı Adalet Bike’yi da arabaya bindirerek olay yerinden kaçırdı. Bike'de kısa süre sonra öldürülerek yol kenarına atıldı. Bike'nin darbedilerek arabaya bindirildiği anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cinayetin yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganların yakalanması için çalışıyor.
ARAÇ HAREKET HALİNDEYKEN ATMIŞLAR
Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçırılan Adalet Bike'nin cansız bedenini yol kenarında buldu. Ekipler, Bike'nin yaralandıktan sonra hareket halindeyken araçta atıldığını belirledi.
ARAÇ TERK EDİLMİŞ
Yapılan incelemede Adalet Bike'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı.
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