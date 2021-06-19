Taşa ‘tecavüz ediliyorum’ yazmıştı! Kız çocuğunu istismar eden faile 25 yıl istendi
Antalya'da, taşa "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" diye yazan kız çocuğu A.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu saptanıp yakalanan 59 yaşındaki Hüseyin Evkuran’ın 25 yıla kadar hapsi istendi.
Kepez ilçesinde Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi’ndeki yeşil alanda bulunan taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis hareket geçmiş, yazıyı yazan çocuğun uzun süredir komşu Hüseyin Evkuran’ın istismarına uğradığı tespit edilmişti. Evkuran Adana’da tutuklanmıştı.
İDDİANAME
Antalya başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Evkuran’ın, mağdur beş yaşlarındayken ailesiyle komşuluk yaptığı belirtildi. Ailelerin birbirinin evine gidip geldiği kaydedilen iddianamede, şöyle dendi: “Şüpheli mağdura karşı ilk eylemini beş veya beş buçuk yaşındayken gerçekleştirdi. Şüpheli, ‘cinsel istismar’ eylemini yine mağdurun beyanlarına göre farklı tarihlerde defalarca gerçekleştirdi. Şüpheli, 2019 yılı haziran ayında Adana’ya taşınmış, en son bu yılın nisan ayında Antalya’ya gelerek çocuğa karşı istismarına devam etmiştir.”
Durum mağdur çocuk, 13 Haziran’da arkadaşıyla parkta oynarken taşa yazarak yardım istediğinde ortaya çıktı. Sağlık muayenesinde, cinsel saldırı bulgusu görülmedi.
25 YILA KADAR HAPSİ İSTEMİ
Savcı 12 yaşından küçük mağdura yönelik istismarın ‘nitelikli’ olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. 25 yıla kadar hapsi istenen Evkuran ise suçlamaları kabul etmeyip kendisine iftira atıldığını öne sürdü.
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