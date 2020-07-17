İstanbul'da hastanede yangın!

İstanbul Esenler Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yoğun dumanın kapladığı hastaneden hastalar tahliye ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2020 Cuma, 20:59
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