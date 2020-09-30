İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA
30 Eylül 2020 Çarşamba, 05:50
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 13 örgüt üyesini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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