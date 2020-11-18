İstanbul'da klasik müzik buluşması: İDSO, piyanist Burçin Büke'ye eşlik edecek

İDSO DenizBank Konserleri'nde kasım ayının üçüncü konseri şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2020 Çarşamba, 09:10
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Şef Hasan Niyazi Tura                                                                                        Piyanist Burçin Büke

İDSO DenizBank Konserleri İstanbulluları klasik müzikle buluşturmaya devam ediyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 20 Kasım 2020 Cuma akşamı saat 20.00'de, Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura yönetiminde solist Burçin Büke'ye (piyano) eşlik edecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek konserde, Ludwig van Beethoven’in "Piyano Konçertosu No.2", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Sihirli Flüt’ten Gece Kraliçesinin Aryası", George Frideric Handel'in "Had I Jubal's Lyre" ( Joshua), Georges Bizet'in "Carmen Fantasy" ve Manuel Penella Moreno’nun "El Gato Montes" eserleri seslendirilecek.   


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