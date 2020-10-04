İstanbul’da kurulan yeni baroda Erdoğan’ın avukatları ve çok sayıda MHP’li yer aldı
Hukuku siyasallaştıran iktidarın kurdurduğu İstanbul 2 No’lu Baro’ya kayıt yaptıran avukatların listesi ortaya çıktı. Listede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları Özel ve İnal, TÜRGEV üyesi Bozkurt ile AKP’de siyaset yapmış isimler var. 2 bin 41 avukatın yer aldığı listede, MHP kanadından ise 300’e yakın avukatın üye olduğu öğrenildi.
İktidarın baroların gücünü kırmak amacıyla hayata geçirdiği “çoklu baro” düzenlemesi kapsamında İstanbul’da kurulan 2 No’lu Baro’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları Ahmet Özel, Mustafa Doğan İnal, TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Osman Bozkurt ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Temel Başalan’da kayıt oldu.
Cumhuriyet’in ulaştığı listeye göre 2 bin 41 avukat yeni baroya kaydoldu. Listede yeni baronun kurulması için iktidara yakın kurumların seferber olduğu görülürken, İstanbul 2 No’lu baroya MHP kanadından ise 300’e yakın avukatın üye olduğu öğrenildi. MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekili avukat Niyazi Paksoy yeni baronun yönetim kurulunda yer aldı.
Çoklu baro yasası 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, en az 5 bin avukatın kayıtlı olduğu ilde 2 bin avukatın imzasıyla yapılacak başvuru sonucunda yeni bir baro kurulabileceğini öngörüyordu. Yandaş hukuk derneklerinin öncülüğünde kurulan İstanbul 2 No’lu Baro, tüzelkişiliğini kazandı.
İktidara yakın isimler ve kuruluşlar yeni baroya kayıt olanlar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in hukuk bürosunda çalışan avukatların birçoğu yeni baroya kaydoldu. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu, kızı Esra Albayrak’ın ise yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu üyesi avukat Osman Bozkurt da yeni baroya imza veren isimler arasında yer aldı.
2005 yılında AKP İstanbul Ana Kademe Yönetim Kurulu üyeliği ve Disiplin Kurulu üyeliği yapan şu an ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın başkan yardımcılığını yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği’nde (KADEM) çalışma yürüten avukat Solmaz Kıran Çinkil de yeni baroya üye oldu. 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Mehmet Alagöz de yeni baroya kaydolan isimler arasında yer aldı.
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