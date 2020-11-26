İstanbul'da okul servis ücretlerinde düzenleme

26 Kasım 2020 Perşembe, 15:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.

Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.