İstanbul'da okul servis ücretlerinde düzenleme
İstanbul'da UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.
Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.
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