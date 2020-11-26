İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

26 Kasım 2020 Perşembe, 10:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında HDP'li üyelerin, gazetecilerin ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y'nin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı söz konusu operasyonu "İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon" şeklinde duyurdu.