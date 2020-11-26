İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C. Y., HDP üyeleri ve gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 10:37
İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında HDP'li üyelerin, gazetecilerin ve  Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y'nin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı söz konusu operasyonu "İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon" şeklinde duyurdu.


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