İstanbul’da pavyonda korkunç cinayet: 19 yaşındaki genç öldürüldü
Sarıyer’de arkadaşlarıyla birlikte bir pavyona giden 19 yaşındaki genç iddiaya göre çıkan hesap kavgasında silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda şahsı gözaltına aldı.
İstanbul'da bir kişi, pavyonda çıkan hesap kavgasında öldürüldü.
Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Nuh Koç, gece saatlerinde arkadaşlarıyla beraber semtteki bir pavyona geldi. Genç burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi. İddiaya göre gençler istemediği halde çalışanlar hesabı getirdi. Gençler hesabı istemediklerini söylemeleri üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gençler mekandan kalkmak için bu kez hesabı istedi. Ancak hesap yüklü gelince yeniden tartışma başladı. Hesabı ödeyen gençler ardından mekanın yazıhanesine çıkarak hesaba itiraz etti.
GÖĞSÜNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Burada çıkan kavgada önce öldüresiye darp edilen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı genç Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Gencin cenazesi ise dün Ayazağa’da toprağa verildi.
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