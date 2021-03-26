İstanbul'da suikast girişimi! İş insanı ağır yaralı

Fatih'te kimliği belirsiz iki kişi Hintli iş insanına suikast girişiminde bulundu. Hintli adamı ofisinde susturucu silahla vuran şahıslar, kaçarak kayıplara karıştı. İş insanının hastanede tedavisi sürüyor.

İHA
26 Mart 2021 Cuma, 16:30
İstanbul'da suikast girişimi! İş insanı ağır yaralı
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Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Sirkeci’deki bir handa meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki şahıs, pırlanta işi yapan Hintli iş insanı Divyang Racn’ın handaki ofisine geldi. Şahıslardan biri henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki susturucu silahla Racn’a ateş etmeye başladı. Mermilerden iki tanesi iş insanının kalçasına isabet ederken, diğeri duvara denk geldi. 


Yan ofislerdekilerin olayı duymasıyla şüpheliler kaçarak uzaklaşmaya başladı. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Racn’ı ilk kontrolün ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. 

Polis ekipleri ise olay yerinde delil ve güvenlik çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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