İstanbul'da şüpheli yangın: Belediyenin araçları küle döndü
Fatih Belediyesi’nin boş bir alanda muhafaza edilen eski belediye araçları gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı.
Olay, saat 01:00 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde eski belediye araçlarının muhafaza edildiği alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesi’ne ait boş bir arsada muhafaza edilen eski belediye araçlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yan yana bulunan çok sayıda araç yoğun alevler içerisinde kalırken durumu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Araçlardaki yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken alevler içerisinde kalan araçlar küle döndü.
Polis ekipleri ise yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte olay yerinde incelemelerde bulunarak yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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