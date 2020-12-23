İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuşlara zam
İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2.50’den 2.75 TL’ye çıktı. Öte yandan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, toplantıda İstanbulKart ücretlerine zam dönemi olmasına rağmen İstanbullulara destek olmak için bu taleplerini ertelediklerini, vazgeçtiklerini açıkladı.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı.
2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifleri oldu.
Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. En kısa mesafenin 2.50'den 2.75'e, en uzun mesafenin 3.70 TL'den 4 TL'ye çıkması önerildi.
Sektör temsilcileri zamları düşük bularak taksi ücretlerine yüzde 20, minibüs ücretlerine de yüzde 13 zam yapılıp indi-bindi ücretinin 3 TL olmasını istediler. Yüzde 11 zam teklifi UKOME toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.
Taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksilerde 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı.
İSTANBULKART'A ZAM YOK
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, toplantıda İstanbulKart ücretlerine zam dönemi olmasına rağmen İstanbullulara destek olmak için bu taleplerini ertelediklerini, vazgeçtiklerini açıkladı.
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