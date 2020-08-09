İstanbul'da tarihi caminin bacalarına klima!
İstanbul’un önemli kültür varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesi'nin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima üniteleri tepki çekti.
1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan’a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camisi'nin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına klima ünitelerinin takılı olduğuna dair görüntülerin ortaya çıkması sosyal medyada büyük tepki çekti.
Tepkiler üzerine konuyla ilgili olarak İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz bir açıklama yaptı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan'ın hatırasını mı koruyamayacağız? Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak” ifadelerini kullandı.
Söz konusu klima ünitelerinin tarihi yapının bacasında yıllardır takılı olduğu biliniyor.
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